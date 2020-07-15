15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Vali Aydın Baruş, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında öğlen namazı öncesinde Söğütlü Camiide okunan mevlide katıldı.

Baruş, daha sonra beraberinde 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. AHmet Kızılay ile Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda 15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt'un kabrini ziyaret etti.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in akabinde Baruş ve beraberindekiler dua etti.

Şehidin abisi Fatih Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada tüm şehitlere rahmet dileyerek, "Kolay bir acı değil, Allah mekanlarını cennet eylesin. Onlar olmasaydı bugün böyle olmazdı,Allah hepsinden razı olsun, diyecek bir şey yok. Allah gazilerimize şifa versin. Sayın Cumhurbaşkanımızdan idamı istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Eğer idam olursa bir nebzede olsa yüreğimiz soğur. 4 yıl acılarla geçti. Her tarafa baktığımızda (kardeşimin) hatırası vardı. Hayat ister istemez solgun geçiyor. Her yerde özlemi, hatırası var. Allah tüm şehit ailelerimize sabır versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA