Sivas'ın Ulaş ve Hafik ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı, meydanlarda etkinlikler düzenlendi.

Ulaş ilçesinde düzenlenen yürüyüşe Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Polat, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda ise Kur'an-ı Kerim ve sala okundu.

Programa katılan vatandaşlara Ulaş Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hafik

Hafik ilçesinde de Hacı İzzet Örnek Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu ve dua edildi.

Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu ve ilçe protokolü, Yarhisar köyünde ikamet eden şehit komando er Süleyman Aydın'ın babası Habip Aydın'ın ailesini ziyaret etti, şehidin mezarında dua edildi.

İlçede gerçekleştirilen yürüyüşe ise protokolün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Hükmet binası önünde devam eden programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Yasir Ataş tarafından dua edildi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, "15 Temmuz ne anlatır bize, neleri haykırır. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla hiç fark gözetmeden hep birlikte bu aziz milletin o gecede yazdığı tarih, bu vatan toprakları için en az Çanakkale zaferi kadar önemlidir." dedi.

Kaynak: AA