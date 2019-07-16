- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Çelenk koyma töreninden görüntüler

Yürüyüşten görüntüler

İskele Meydanı'nda gerçekleşen programdan görüntüler ÇANAKKALE - Çanakkale Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreniyle başladı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra Saygı Duruşu'nda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Meydanı'nında ki programın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı. Yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile birlikte İskele Meydanı'na kadar yürüdü. İskele Meydanı'nda gerçekleşen programda, Mehteran gösterisi, 'Şehidime Mehtup Var', 15 Temmuz belgesel gösterimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanından yaptığı konuşma dev ekrandan yansıtılarak, vatandaşlar tarafından takip edildi.

Programda, 15 Temmuz şehitleri için Kur-an'ı Kerim Tilaveti okundu ve dua edildi.

Kaynak: AA