Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kuş, mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişimini lanetleyip, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Ülkeyi hain bir darbe girişimiyle bölüm parçalamak isteyenlere en güzel cevabı milletin verdiğini aktaran Kuş, mesajında şunları kaydetti:

"Hain darbe girişimiyle bayrağımıza ve ezanımıza kasteden hainlere karşı karanlık geceden aydınlık güne milletimizin dik duruşuyla ulaştık. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde şehitlerimizin canlarını feda etmesiyle, bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır. Milletimiz demokrasisine, milli iradesine bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Kahramanlarımızı ve destanımızı asla unutmayacak, unutturmayacağız."

Karaköprü Belediye Başkanı Baydilli

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise milletin 15 Temmuz'da bir destan yazdığını belirtti.

O gece kahramanca mücadele eden, kendini ülkesi için feda eden şehitleri hiçbir zaman unutulmayacağını aktaran Baydilli, "Bu hain darbe girişimi tarih boyunca kutlu mücadeleler veren şanlı milletimizin kahramanca mücadelesi ve ölümüne dik duruşu sayesinde Allah'a şükür ki bertaraf oldu ve hainler tek tek yakalandı. Bu darbe girişimi gösterdi ki bizim necip milletimiz söz konusu vatan oldu mu tek vücut olur vatanının bir karışını kimseye vermez. Allah'ın izniyle milletimizin bu feraseti, vatan sevgisi oldukça hiçbir güç ülkemize zarar veremez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA