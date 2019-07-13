Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Ömer Halis Demir ve 15 Temmuz Şehitleri Anısına Okçuluk Turnuvası" düzenlendi.

SDÜ'den yapılan açıklamaya göre, Okçuluk ve Atıcılık Topluluğu tarafından düzenlenen turnuvada topluluk üyeleri şehitlerin anısına ok attı.

Öğrenciler daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na şehitler anısına karanfil bıraktı.

Kaynak: AA