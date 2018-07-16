Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle program düzenlendi.

Bafra Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, Çamalaltı Camisi imam hatibi Bülent Bahar tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ilahiler seslendirildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, programda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"15 Temmuz akşamı o hain FETÖ'cülere karşı bu millet eline bayrağını aldı, tankın topun, tüfeğin karşısına çıktı. Biz bu vatan için bu toprak için hala şehitler veriyoruz. Evet biz şehit vereceğiz belki ama bu ülkenin bir çakıl taşını bile kimseye vermeyeceğiz."

Programa, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Demirci ile siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.