15 Temmuz bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Perşembe eczaneler çalışıyor mu? Nöbetçi eczane var mı?
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15 Temmuz bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Perşembe eczaneler çalışıyor mu? Nöbetçi eczane var mı?

15 Temmuz bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Perşembe eczaneler çalışıyor mu? Nöbetçi eczane var mı?
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Bugün eczaneler açık mı yoksa kapalı mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 15 Temmuz resmi tatildir. Bundan dolayı eczaneler açık olacak mı araştırılıyor. Peki, bugün eczaneler açık mı? Bugün eczaneler kapalı mı? 15 Temmuz eczaneler açık mı? 15 Temmuz eczaneler kapalı mı olacak? 15 Temmuz Perşembe bugün eczanelerin çalışma saatleri nasıl? Nöbetçi eczaneler açık mı, nerede var?

Bugün resmi tatil olmasının ardından vatandaşlar nereler açık nereler kapalı merak ediyor. Merak edilen yerlerden birisi de eczaneler oldu. 15 Temmuz'da eczaneler açık olacak mı? Peki, eczaneler saat kaçta açılıyor? Eczaneler açık mı? Eczaneler saat kaçta kapanıyor? Eczanelerkapalı mı olacak? Detaylar haberimizde...

BUGÜN RESMİ TATİL Mİ?

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür. Bugün resmi tatildir.

BUGÜN (15 TEMMUZ) ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz bugün resmi tatil olduğundan dolayı eczaneler kapalı olacaktır. Fakat nöbetçi eczaneler açıktır. Her ilçede en az 1-2 tane nöbetçi eczane yer almaktadır.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi 11 Ekim 2016'da yasa teklifiyle milletvekillerinin imzasına sunulmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

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15 Temmuz bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Perşembe eczaneler çalışıyor mu? Nöbetçi eczane var mı? - Haberler
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