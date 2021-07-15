15 Temmuz 2021 (Bugün) toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz İstanbul, İzmir ve Ankara'da ulaşım ücretsiz mi? 15 temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi?

15 Temmuz'un resmi tatil ve "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" olarak ilan edilmesinin ardından, izin yapan ve bugünü dışarıda değerlendirmek ya da 15 Temmuz zaferini dışarıda kutlamak isteyen vatandaşlar toplu taşıma ve ulaşımın ücretsiz olup, olmadığını merak etmekte. Peki, 15 Temmuz 2021'de toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün ulaşım ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı? Bugün İstanbul, İzmir ve Ankara'da ulaşım, toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi Ankara 2021?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olarak kabul edilmesinin ardından birçok kişi bugün idari izinli sayıldı. İzin yapan ve bugünü değerlendirmek isteyen vatandaşlar internette "Bugün ulaşım ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı? 15 Temmuz'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, Marmaray ücretsiz mi oldu?" gibi soruların cevaplarını aramakta. Bu konuya ilişkin detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almakta.

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesinden yaptığı açıklamayla birlikte İstanbul Kart'ın geçerli olduğu tüm araçlar 15 Temmuz 2021 günü ücretsizdir. Yapılan açıklama ise şu şekilde;

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbul Kart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz."

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Temmuz 2021 tarihinde Başkent Kart entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçları ücretsiz olacaktır. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO araçları ise Cumartesi tarifesi üzerinden çalışmaktadır.

ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi ise 15 Temmuz 2021 tarihindebelediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı gibi araçların ücretsiz olduğunu duyurdu. Yapılan açıklama ise şu şekilde;

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Perşembe günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz 20.00 ile 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşımda yüzde 50 indirimle hizmet verilecek.

KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise 15 Temmuz 2021 tarihinde saat 17:00 ile 02:00 arası toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saat 17.00 itibariyle belediyemize ait otobüs, deniz ulaşımı ve tramvaylarımızla tüm vatandaşlarımıza gece 02.00'a kadar ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğiz.

15 TEMMUZ'DA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kabine Toplantısı" sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında duyurduğu üzere 15 Temmuz ve Kurban Bayramı süresince otoyollar ücretsiz olarak hizmet verecektir.

BAYRAMDA OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ 2021?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kabine Toplantısı" sonrası yaptığı açıklamada "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" cümleleriyle bayramda otoyolların ücretsiz olduğu müjdesini vatandaş ile paylaştı.