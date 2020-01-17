15 tatil başlıyor! Karneler saat kaçta verilecek? Okullar ne zaman açılacak 2020?

17.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:30

Öğrenciler ve veliler, I. dönem karneleri ile birlikte 15 tatile girmiş olacak. Uzun ve yorucu dönemde e-okul VBS sistemi üzerinden de not takibi yapıldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri belge alabilme heyecanı içinde karnelerin verileceği saati bekliyor. İkinci dönem ne zaman başlayacak?

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

17 Ocak Cuma günü karnelerin, saat 9 ila 11 arasında verilmesi bekleniyor. Öğlenci olan öğrencilere saat 10-12 arasında verilecek. Öte yandan bazı okullarda bu saat farklı olabilir. Bunun için velilerin okullarla veya öğretmenlerle irtibata geçmeleri gerekecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem 03 Şubat 2020 Pazartesi günü açılış yapacak, 19 Haziran 2020 Cuma günü bitecek. Bir dönemi geride bırakan MEB'e bağlı öğrenciler, ikinci dönem ara tatiline 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak. Tatil, 10 Nisan 2020 Cuma günü bitecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019 – 2020 eğitim ve öğretim dönemini 19 Haziran'da tamamlayan öğrenciler bu tarihten sonra 11 hafta sürecek yaz tatili sürecine girecekler. 2020-2021 yeni eğitim ve öğretim yılı ise 07 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak.