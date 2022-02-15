15 Şubat Salı hangi diziler var? TV yayın akışı bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı
- Güncelleme:
15 Şubat 2022 Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 15 Şubat Salı TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 15 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 15 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 15 Şubat Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Şubat Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Mandıra Filozofu
- 22:30 Sadakatsiz
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Baba
- 22:15 Baba
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Kurye
- 22:00 Kurye
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 00:15 Türk Sineması "Bozkır"
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Destan
- 00:20 Bir Zamanlar Çukurova
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 00:15 Yasak Elma
- 13:00 Survivor Panorama
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra