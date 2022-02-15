15 Şubat Salı hangi diziler var? TV yayın akışı bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 15 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 15 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 15 Şubat Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Şubat Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

15 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu

22:30 Sadakatsiz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba

22:15 Baba

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Kurye

22:00 Kurye

TRT1 YAYIN AKIŞI

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

00:15 Türk Sineması "Bozkır"

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

00:15 Yasak Elma

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

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