15 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı
15 Ocak 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
AKDENİZ, MERSİN (InterSinema.com) - Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:20 Kıbrıs Zafere Doğru
03:25 Papatya Çocuk
03:50 3'te 3
04:55 Muhteşem Kraliçe
07:20 Ağaç
09:45 Tozkoparan İskender
11:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
14:30 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
17:45 112 Acil Çağrı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı