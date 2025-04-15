15 Nisan Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi

15 Nisan Salı 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Nisan 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 15 Nisan 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hat Bakım Onarım Memuru, Tren Teşkil Memuru, Hareket Memurları Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2024 Tarihli ve 2020/24855 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2024 Tarihli ve 2020/40402 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2024 Tarihli ve 2020/8339 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2024 Tarihli ve 2021/44360 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2024 Tarihli ve 2022/57577 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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