15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
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15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Türkiye'nin en çok takipçiye sahip YouTuber'larının arasında yer alan Enes Batur, 'Topluluk kurallarını' ihlal ettiği gerekçesiyle YouTube'dan ceza aldı. Fenomenin YouTube'a video yüklemesi yasaklandı.

Yıllardır yayınladığı videolarla YouTube 15 milyon aboneye ulaşan fenomen Enes Batur aldığı cezayla adeta yıkıldı. YouTube'a video yüklemesi yasaklanan Batur, Instagram hesabından isyan etti.

"SIKINTIYI ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIM"

15 milyon aboneye ulaştığı için YouTube için özel video hazırlayan fenomen "Topluluk kuralları ihtarları nedeniyle şu anda video yükleyemezsiniz" uyarısını aldı. Duruma Instagram hesabından isyan eden fenomen "Sinir krizi geçireceğim gerçekten. 5 yıl önce yayınladığım bir video yüzünden ihtar aldım. YouTube'a video yüklemem yasaklandı. Sıkıntıyı çözmeye çalışacağım bakalım dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı

Batur daha önce de benzer olaylar nedeniyle cezalar almıştı, fakat daha sonra video paylaşım platformundaki kısıtlamalarını kaldırmayı başarmıştı.

15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (2)
ELA: gözlerimiz yollarda kalır artık....hiçbir özelliğin yok ve sırf izlenmeden dolayı aldığın para haram.bunca emek veren insan açç...
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UĞUR DURAN: 15 milyon kişi bu adamın neyini merak edip, neyini takip ediyor akıl alır gibi değil!!
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 11:07:16. #1.15#
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