15 METRELİK KUYUYA DÜŞEN TİLKİYİ İTFAİYE KURTARDI
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15 METRELİK KUYUYA DÜŞEN TİLKİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 15 metrelik su kuyusuna düşen yavru tilki itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 15 metrelik su kuyusuna düşen yavru tilki itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuyuya merdivenle inen itfaiye erleri tilkiye bağladıkları özel aparatla çıkarıp, doğaya bıraktı.

Olay, dün Sandıklı ilçesi Yolkonak köyünde meydana geldi. Mehmet Altınsoy isimli vatandaş tarlasını kontrole gittiğinde arazisinin içindeki kurumuş su kuyusundan ses geldiğini duydu. Cep telefonunun feneri ile baktığında kuyunun dibinde tilki olduğunu fark eden Altınsoy, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Gelen ekipler kuyu içerisine merdiven sarkıttı sonrasında ise bir itfaiye eri aşağı indi. Tilkinin bedenine halat bağlayan ve çekme aparatı takan itfaiye erleri daha sonra hayvanı yukarı çekerek çıkardı. Tilki ardından ekipler tarafından doğaya salındı.

Mehmet Altınsoy, "Köyümüzün hudutları içeresindeki kurumuş kuyu içeresinde hayvan fark ettim. Hemen haber verdim. İtfaiyeden arkadaşlar geldi uğraşları sonrası tilkiyi çıkardılar" dedi.

15 METRELİK KUYUYA DÜŞEN TİLKİYİ İTFAİYE KURTARDI
15 METRELİK KUYUYA DÜŞEN TİLKİYİ İTFAİYE KURTARDI
15 METRELİK KUYUYA DÜŞEN TİLKİYİ İTFAİYE KURTARDI
15 METRELİK KUYUYA DÜŞEN TİLKİYİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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