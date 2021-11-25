15 kez bıçaklayan eşiyle ilgili şikayetini geri çekmek istedi

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, evde tartıştığı eşi Burhan Emrah Şeker (30) tarafından 15 yerinden bıçaklanarak yaralanan Rabia Buse Şeker (28), duruşmada tutuklu yargılanan eşiyle ilgili şikayetini geri çekmek, evliliğini devam ettirmek istediğini söyledi.

Olay, 12 Mayıs'ta Körfez Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Burhan Emrah Şeker ve 7 yıllık eşi Rabia Buse Şeker arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan Emrah Şeker, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Kanlar içinde kalan Rabia Buse Şeker, kapının önüne çıkarak komşularından yardım istedi. Sesleri duyan komşular, Şeker'in elinden bıçağı aldı. Bu sırada ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanaması olan Rabia Buse Şeker, komşuları tarafından Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 15 yerinden bıçaklanan Şeker, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. 14 gün hastanede tedavi gören Rabia Buse Şeker, sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Burhan Şeker ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.