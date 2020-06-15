15 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı
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15 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı

15 Haziran 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

15 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı
15.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 15.06.2020 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 İstanbul Yeditepe Konserleri

01:40 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde

02:00 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde

02:20 Gözcüler 4: Bangkok'ta Soygun

03:40 Megalodon

04:10 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Kuruluş Osman

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:00 Bir Zamanlar Çukurova

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde

20:00 Gençliğim Eyvah

22:45 İstanbul Yeditepe Konserleri

Kaynak: InterSinema.com

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