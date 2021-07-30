15. Emirdağ Gurbetçi Festivali

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, 15. Emirdağ Gurbetçi Festivalinin 4-7 Ağustos tarihlerinde yapılacağını belirtti.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, 15. Emirdağ Gurbetçi Festivalinin 4-7 Ağustos tarihlerinde yapılacağını belirtti.

Koyuncu, yaptığı yazılı açıklamada, Emirdağ Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Emirdağ Gurbetçi Festivalinin bu yaz çok renkli geçeceğini ifade etti.

Salgın sonrası yapılacak olan festival ile Emirdağlıların hem müziğe hem de eğlenceye doyacağını aktaran Koyuncu, şunları kaydetti:

"4-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festivale Gülabi Kubat ve Bülent Çıraklı, İsmail Altunsaray, Aslı Güngör ile Sinan Akçıl sahne alacak. Çocukları da unutmayan Emirdağ belediyesi, her gün çocuklar için grup şamata ile eğlenecek. Yaz etkinliklerimiz 4 gün boyunca sürecek. Bu süre boyunca hem gurbetçilerimiz hem de Emirdağlı vatandaşlarımız hoşça vakit geçirecek. İnşallah, salgının etkilerini, yaptığımız bu etkinliklerle unutturmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz