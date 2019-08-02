"15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" programı sertifika töreni

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" programının sertifika töreni düzenlendi.

TİKA Konferans Salonu'nda düzenlenen törene katılan kursiyerlere, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikaları verildi.

Katılımcılar, sertifikalarını, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun, AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, Polis Akademisi Başkanlığından Emniyet Müdürü Yılmaz Tümer ve TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat'tan aldı.

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında bu yıl ilk kez Arapça dilinde düzenlenen "15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" programına, 11 ülkeden 21 gazeteci katıldı.

Kursiyerlere, 22 Temmuz-2 Ağustos tarihlerindeki program çerçevesinde, kaçırılma, rehin alınma, kontrol noktalarında mevzi oluşturma, silahlar ve kişisel güvenlik gibi konularda bilgi verildi, kurşun geçirmez ekipmanlar tanıtıldı.

Kaynak: AA