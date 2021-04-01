15 bin TL değerindeki telefonu böyle çaldı

15 bin TL değerindeki telefonu böyle çaldı Fatih'te döviz bürosundaki yoğunluğu fırsat bilen bir şüpheli, veznede işlem yapan genç kadının cebindeki 15 bin TL değerindeki telefonu tırnakçılık yöntemiyle çalarak kayıplara karıştı.