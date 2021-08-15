15 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı
15 Ağustos 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:15 Kazara Aşk
04:00 Geniş Aile
06:00 Medcezir
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Kaçak Gelinler
11:15 Bir Demet Tiyatro
13:15 Erkenci Kuş
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
22:15 Hükümet Kadın 2
Kaynak: InterSinema.com