15 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 15 Ağustos Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31569 sayılı Resmi Gazete

15 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Ağustos Pazar günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 15 Ağustos 2021 Pazar Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?