15 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 15 Ağustos Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31569 sayılı Resmi Gazete
15 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Ağustos Pazar günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 15 Ağustos 2021 Pazar Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?
Resmi Gazete bu günün kararları neler? 15 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 15 Ağustos Pazar günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
15 AĞUSTOS PAZAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Kadir Has Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Ufuk Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Ufuk Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2021 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2021 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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