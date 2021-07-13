15/07 Şafak Vakti oyuncuları konuştu: Hem çektik hem ağladık
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15/07 Şafak Vakti oyuncuları konuştu: Hem çektik hem ağladık

15/07 Şafak Vakti oyuncuları konuştu: Hem çektik hem ağladık
Hürriyet - Haberler | Magazin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle çekilen filmde rol alan Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Aslıhan Karalar, Hatice Sibel Aytan dün yapılan basın toplantısında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle çekilen filmde rol alan Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Aslıhan Karalar, Hatice Sibel Aytan dün yapılan basın toplantısında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenen filmde Çengelköy'de pastane işleten Cevdet adlı bir esnafı canlandıran Erkan Petekkaya, "Bütün ülke o gece çok ağır bir buhran yaşadık. Hala tüylerim diken diken oluyor. Çok iyi bir film yaptık. Hem çektik, hem ağladık" diye konuştu.

Aslıhan Karalar da destansı bir mücadele anlattıklarını söyledi: "Bu hikayeyi anlatmak gurur verici, şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Yaşanılan olayları en iyi şekilde ifade etmeye çalıştık."

Kaynak: Hürriyet

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