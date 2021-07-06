"15/07 Şafak Vakti" filminin fragramına büyük ilgi

Boğaziçi Köprüsü'ne gelerek ateş açan tanklara doğru bayraklarla yürüyen vatandaşların görüntüleriyle başlayan fragmanı izleyenler, 'Daha fragmanda gözlerim doldu, sabırsızlıkla filmi bekliyoruz' yorumunda bulundu.

Boğaziçi Köprüsü'ne gelerek ateş açan tanklara doğru bayraklarla yürüyen vatandaşların görüntüleriyle başlayan fragmanı izleyenler, 'Daha fragmanda gözlerim doldu, sabırsızlıkla filmi bekliyoruz' yorumunda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen filmin başrollerinde Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper üstlenirken, Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan gibi deneyimli isimler de eşlik etti. Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu filmin yapımcılığını Rafadan Hayat Film, ortak yapımcılığını ise TRT üstlendi. Film, uluslararası bir dağıtım ve tanıtım kampanyasıyla vizyona girecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy 12 biner metrekarelik plato yapıldı

Hazırlıkları Kasım 2020'de başlayan film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy 12 biner metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Film için toplam 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı.

3 Şubat 2021'de başlayan dekor inşa çalışması 40 günde tamamlandı ve 15 Mart'ta filmin çekimlerine geçildi. 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev alırken, 1250 aksesuar araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, filme ilişkin paylaşımında, "Bu millet çıplak elleri, cesur yürekleriyle darbecilere, işgalcilere geçit vermedi. Bir 'Şafak Vakti' yeniden millet olmanın şerefini tattık. Şehit ve gazilerimize hürmet ve minnetle." ifadelerini kullandı.

Film Türkiye genelinde 390 sinema salonunda 15 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de gösterime girecek.

Kaynak: Hürriyet