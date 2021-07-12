"15/07 Şafak Vakti" filminde rol alan Doğa Özüm: Vurulduğum sahne benim için çok zordu
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"15/07 Şafak Vakti" filminde rol alan Doğa Özüm: Vurulduğum sahne benim için çok zordu

'15/07 Şafak Vakti' filminde rol alan Doğa Özüm: Vurulduğum sahne benim için çok zordu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen filmde, Çengelköy'de pastanede çalışan üniversite öğrencisi Sultan karakterini canlandıran genç oyuncu, rolüne hazırlık sürecini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen filmde, Çengelköy'de pastanede çalışan üniversite öğrencisi Sultan karakterini canlandıran genç oyuncu, rolüne hazırlık sürecini anlattı.

BOLCA GÖZLEM YAPTIM

"Karakter için bolca gözlem yaptım" diyen Özüm, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çengelköy'e gittim ve o pastanede oturdum, çay içtim. Müşteriler, dükkan çalışanları, oranın hikayesi ve dokusu beni çok etkiledi. Vurulduğum sahnenin gerçeğini düşünmeden oynayamadım. Benim için zor bir sahneydi. Duygu yoğunluğum çok yüksek oldu."

Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Aslıhan Karalar ve Nazan Diper'in başrollerini üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Volkan Kocatürk var.

Kaynak: Hürriyet

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