14 yıllık Ramazan geleneğine Korona virüs engeli
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14 yıllık Ramazan geleneğine Korona virüs engeli

14 yıllık Ramazan geleneğine Korona virüs engeli Gümüşhane'de 14 yıldır yoldan geçenlere iftar verilen köyde bu yıl hüzün hakim Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kırıklı köyünde 14 yıldır her Ramazan ayında karayolundan geçenler için verilen ücretsiz iftar organizasyonunun bu yıl koronavirüs...

14 yıllık Ramazan geleneğine Korona virüs engeli
15.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:23

14 yıllık Ramazan geleneğine Korona virüs engeli

Gümüşhane'de 14 yıldır yoldan geçenlere iftar verilen köyde bu yıl hüzün hakim

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kırıklı köyünde 14 yıldır her Ramazan ayında karayolundan geçenler için verilen ücretsiz iftar organizasyonunun bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamaması köylüleri hüzünlendirdi.

Köyün merhum muhtarı Alim Aşkın tarafından 14 yıl önce başlatılan ve bugüne kadar hiç ara verilmeden köylülerin katkılarıyla karayolundan geçen herkese Ramazan ayında ücretsiz iftar yemeği verilirdi. İl merkezine 24 kilometre mesafedeki köyde ilk başlarda köylülerin evlerinde yemek yapıp getirdiği organizasyon daha sonra kurulan özel mutfakta profesyonel aşçı tutularak günde yaklaşık 80 kişinin ağırlandığı programa dönüşmüştü. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle yapılamayan uygulama köylüleri hüzünlendirdi. Ramazan atmosferini yaşayamadıklarını kaydeden köylüler, bu belanın bir an önce defedilmesi için evde kalın çağrısı yaptı.

"Lütfen evinizde kalın, seneye buradaki atmosferi yeniden yaşayalım"

Köy muhtarı Fikret Bulut, 14 yıldır merhum muhtar Alim Aşkın'ın başlattığı ramazan programını bu yıl koronavirüs yüzünden yapamadıklarını belirterek, "Şuanda Ramazan atmosferi de yaşayamıyoruz. Sanki nafile oruç tutar gibiyiz. Burası akşam olduğunda kamyoncuların, taksicilerin, herkesin durarak iftarını açtığı yerdi. Bu yıl maalesef yok. Kamyonculardan iftar açan oluyor ama koronavirüs yüzünden evlerimize bile götüremiyoruz. İnşallah bugünler geçer. Lütfen evinizde kalın, seneye buradaki atmosferi yeniden yaşayalım" dedi.

"Köyde herkes çok üzgün"

Etkinliğin yapılamaması nedeniyle köyde herkesin çok üzgün olduğunu kaydeden Bulut, "İstanbul'dan çok sayıda köylümüz buraya gelemedi virüsten dolayı. Hiçbir sosyal etkinliği olmayan bir yere döndük. Hala alışmaya çalışıyoruz. Bu yıl Ramazan ayında bu organizasyonun eksikliği bizim için çok kötü oldu" diye konuştu.

Muhtar Bulut etkinliğin nasıl başladığını da şu sözlerle anlattı:

"Bir kamyoncunun burada peynir ve zeytinle iftar açtığını gören Alim Aşkın, köylülerle görüşerek bu işi başlatmaya karar veriyor. Zaman geçtikçe bir mutfak kurulup profesyonel aşçı tutuluyor ve yıllardır devam ediyor."

14 yıllık Ramazan geleneğine Korona virüs engeli

Kaynak: İHA

Manşet

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