14 yaşındaki kızı kurşunlayan tetikçi konuştu: Kanser hastası çocuğumla tehdit ettiler

Konya'da annesi ile birlikte aşçı olarak çalıştığı kafede önceki gün cerrahi maskeli ve çarşaflı bir kadın tarafından, tabancayla bacağından vurulan Mukaddes E.'nin (14), babası tarafından vurdurulduğu ortaya çıktı. Olayın ardından alınan ifadeler üzerine harekete geçen polis, eski eşi ve kızını tehdit ettiği belirlenen Ali Erensoy'u (51), evine düzenlediği baskınla gözaltına alındı.

TETİKÇİ 24 YAŞINDAKİ BİR KADIN ÇIKTI

Genç kızı vuran Ayşenur B. (24) evin deposunda gizlendiği örtünün altında, saldırganı Ali Erensoy'un aracıyla kafeye götürüp getiren 34 yaşındaki Hüseyin Çekiç ise kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan araştırmalarda Ali Erensoy'un olay öncesinde kafenin fotoğraflarını çekip, işyerinin açılış kapanış saatini takip ettiği belirlendi.

"ÇOCUĞUM İÇİN KABUL ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Ali Erensoy ve Çekiç tutuklanırken, Ayşenur B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ayşenur B., kanser olan 6 yaşındaki çocuğuna hastanede kemoterapi aldırdığını anlatarak, "Yanıma Ali E.'nin arkadaşı Hüseyin Çekiç geldi. Bana 'Seninle işimiz var, birine sıkacaksın' dedi. Ben de 'Kime neden sıkacakmışım, yapmam' dedim. 'Çocuğunun hayatını düşünüyorsan yapacaksın' dedi. Çocuğum için kabul etmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

"ELİM TİTREYE TİTREYE TETİĞE BASTIM"

Ayşenur B, "Hüseyin bana bir silah verdi. Beni araçla cadde üzerinde indirdi. Tanınmamak için camiye giderek üzerimi değiştirdim ve çarşaf giydim. Sonra kafeye gittim. Kızı vurmayı hiç istemedim. Elim titreye titreye tetiğe bastım. Sonra hemen kafeden kaçtım. Kaçarken polisler beni yakalamaya çalıştı. Onlara yönelik ateş etmedim. Ateş edip etmediğimi de hatırlamıyorum. Sonra olay yerinden geldiğimiz arabayla kaçtık. Yaşananlar nedeniyle pişmanım" dedi.

VURULAN KIZ, TETİKÇİNİN BABASININ SEVGİLİSİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Öte yandan Ayşenur B. tarafından bacağından vurulan 14 yaşındaki M.E., babasının daha önce de kendisine işkence yaptığını ileri sürdü. Korktuğu için şikâyetçi olmadığını söyleyen M.E., "Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Beni vuran Ayşenur B. babamın sevgilisidir. Onun serbest kalmasından da korkuyorum" dedi.

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