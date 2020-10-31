14 yaşındaki kız çocuğu, doğurduğu bebeği derin dondurucuya attı
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14 yaşındaki kız çocuğu, doğurduğu bebeği derin dondurucuya attı

31.10.2020 09:25 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:28
14 yaşındaki kız çocuğu, doğurduğu bebeği derin dondurucuya attı

Rusya'da hamile olduğunu ailesinden saklayan kız çocuğu, odasında gizlice doğurduğu bebeği derin dondurucuya attı.

Hamile olduğunu ailesine söylemekten çok korkan genç kızın, bebeği odasında tek başına gizlice doğurduğu bildirildi. 14 yaşındaki kız, bebeğini dondurucuya koydu. Kızın doktora gönderilince ağrılarının nedeninin apandisit değil doğum yapmak olduğunu itiraf etti. Evde yapılan incelemede dondurucadaki bebeğin öldüğü tespit edildi. Kız hakkında soruşturma başlatıldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Rus devlet medyası olayın, gencin ailesiyle yaşadığı Rusya'nın Novosibirsk bölgesindeki Verkh-Tula köyünde meydana geldiğini bildirdi. Çocuk hakları ombudsmanı (kamu avukatı) Nadezhda Boltenko, TASS'a ailede hiç kimsenin kızın hamileliğinden haberi olmadığını söylerken şu ifadeleri kullandı: "Kız öğrencinin annesi, gece kızın karnı ağrıdığı için doktoru aramış ve kızının apandisit olduğunu düşünmüş. Sağlık görevlisi geldiğindeyse kız ona doğum yaptığını ve bebeği dondurucuya koyduğunu söylemiş. Daha sonra sağlık görevlisi polise haber vermiş ve kız çocuğu hastaneye kaldırılmış."

Yerel basında çıkan haberlere göre polis, kız çocuğunun, bebeği dondurucuya koymadan önce gece gizlice doğum yaptığına çünkü ebeveynlerine hamile olduğunu söylemekten korktuğuna inanıyor.

Yetkililer eve vardığında birkaç saattir dondurucuda bulunan bebeği kurtarmak için çok geç kaldı.Rusya Soruşturma Komitesi'nin bölge departmanında görevli memur Anastasia Kuleshova, TASS'a, bebeğin ölümüyle ilgili tüm ayrıntılara yönelik bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

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