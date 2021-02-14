14 Şubat, kuyumcu esnafına can suyu oldu
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14 Şubat, kuyumcu esnafına can suyu oldu

14.02.2021 10:22 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:32
14 Şubat, kuyumcu esnafına can suyu oldu

İZMİR'de kuyumculuk yapan Adil Yanık, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün kuyumcu esnafına can suyu olduğunu ifade ederek, işlerinde bir hareketliliğin olduğunu söyledi.

İZMİR'de kuyumculuk yapan Adil Yanık, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün kuyumcu esnafına can suyu olduğunu ifade ederek, işlerinde bir hareketliliğin olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle düğün ve özel davetlerin kısıtlanmasıyla maddi sıkıntılar yaşayan kuyumcu esnafına 14 Şubat Sevgililer Günü haftası can suyu oldu. İzmir Bozyaka'da kuyumculuk yapan Adil Yanık, "14 Şubat Sevgililer Günü haftası, işlerimize çok güzel hareketlilik getirdi. Bizim için can suyu oldu. 14 Şubat, kuyumcuların en sevdiği günlerden biridir. Her 14 Şubat'ta yoğunluk yaşarız. Pırlanta, elmas gibi ürünlerde daha çok satış olur. Gelen müşterilerimiz özel bir güne hediye alacağı için kolye, küpe, yüzük gibi hediyeleri tercih ediyor" dedi. Altın fiyatlarında düşüşün olduğunu ifade eden Yanık, "Altın almanın tam zamanı diyebiliriz. Çünkü fiyatlarda biraz düşüş oldu. Tam şu an alışveriş yapmanın zamanı diyebiliriz. Pandemi nedeniyle biz de bir süre kapalı kaldık. Bu süre içerisinde kendimize göre tedbirler aldık. Dükkanımıza minik paravanlar yaptırdık. Her tezgahımıza dezenfektanlar koyduk" dedi.

ÖZEL GÜNLER ESNAFA İYİ GELİYOR

Özel günlerde hediye almaya özen gösterdiğini ifade eden Selin Çamlıtepe, "Eşime bileklik bakıyorum. Çok güzel bileklikler var. Fiyatlar altının düşmesiyle bana uygun geldi. Sevgililer Günü'nde eşim de ben de hediye almaya önem veriyoruz. Ben de ona altın almayı seviyorum. Gelmişken kendime de bir şeyler bakıyorum. Benim beğendiğimi de eşim alacak" dedi. Özel günlerin esnaf için bir fırsat olacağını ifade eden Kubilay Demir de şöyle konuştu: "Ne zamandan beri eşime aklımda pırlanta almak vardı. Alacağım şeye karar veremedim. Beş taş mı yoksa baget tarzı bir pırlanta mı alayım onu düşünüyorum. Özel günlerin daha fazla olmasını düşünüyorum. Çünkü bu özel günler de esnafa iyi geliyor."

14 Şubat, kuyumcu esnafına can suyu oldu
14 Şubat, kuyumcu esnafına can suyu oldu
14 Şubat, kuyumcu esnafına can suyu oldu
14 Şubat, kuyumcu esnafına can suyu oldu
14 Şubat, kuyumcu esnafına can suyu oldu
14 Şubat, kuyumcu esnafına can suyu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

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