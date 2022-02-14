14 Şubat'a özel toplu nikah töreni; 14 çift evlendi

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - ? Sancaktepe Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel toplu nikah töreni gerçekleştirdi. Saat 14.00'te yapılan törende 14 çift evlendi. Sancaktepe Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi ve Nikah Sarayı'nda 14 Şubat'a özel saat 14.00'te 14 çiftin nikahını kıydı. Oldukça heyecanlı olan çiftler bu özel günde bir ömür boyu mutluluğa 'evet' dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, annesinin vefatından dolayı programa katılamazken toplu nikahı Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Ayyıldız kıydı. Nikah kıyıldıktan sonra çiftlere kırmızı gül, kahve takımı, kol saati ve isimlerinin yazılı olduğu tabak hediye edildi. Mesaj göndererek çiftleri tebrik eden Döğücü, 'Toplumun temelinin aile olduğunu, ailenin temelinde de karşılıklı sevgi ve saygı olduğunu vurgulayarak, çiftlerin birbirlerine olan sevgi ve saygılarının hiç bitmemesi temennisinde bulundu. ÇİFTLER ÇOK HEYECANLI: ÇOCUKLARIMIZA ANLATACAĞIZ Mehmet Emin Yıldız, '14 Şubat olduğu ve bugün evlendiğimiz için acayip heyecanlıyız. 4 yıllık bir ilişkimiz vardı artık evlenme zamanımız gelmişti ve evleniyoruz. Yakında düğümüz olacak 14 Şubat'ı da değerlendirmek istedik' diye konuştu. Hatice Kalaylı ise 'İleride çocuklarımız olduğunda anlatacağımız güzel bir anı olsun diye 14 Şubat'ı seçtik, heyecanlıyız' ifadelerini kullandı. Elem Koç da 'Çok heyecanlıyız, bugünün anlam ve önemi bizim için çok büyük. Heyecanla bekliyoruz' dedi.

Mahi Erdağ ise 'İkinci baharımızda Allah hayırlısıyla yürümeyi nasip etsin. Böyle bir programı düzenlediği için belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Hem evlilik yıl dönümüz hem de 14 Şubat aynı güne denk gelecek mutluyuz. Rabbim iyi ki karşılaştırmış' diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel