14 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
14 Şubat 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
05:00 Altay - Ankara Keçiörengücü
06:40 Süper Lig Özetler
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hertha Berlin - Bayern Münih
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Stadyum
11:25 Hava Durumu
11:30 Avrupa Stüdyosu
12:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eskişehirspor
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor A.Ş.
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Akhisarspor - Yılport Samsunspor
15:55 Beypiliç Boluspor - Giresunspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Altay - Ankara Keçiörengücü
18:55 Adanaspor A.Ş. - Adana Demirspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com