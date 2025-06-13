14 Haziran Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?

14 Haziran Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
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15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. 14 Haziran İstanbul hava durumu! İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu!

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde!

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK, YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu şu şekildedir:

14 Haziran Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?

İSTANBUL'DA SAATLİK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

14 Haziran Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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