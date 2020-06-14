14 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı 14 Haziran 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Beyaz Show 01:45 Kendinol 02:15 Zalim İstanbul 03:15 Poyraz Karayel 04:30 Akasya Durağı 05:15 Müzik Arası 07:00 Ver Elini Aşk 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 13:00 Arda'nın Mutfağı 13:00 Arda ile Omuz Omuza 14:00 Hayat Tamircisi 14:00 Kara Murat Fatih'in Fedaisi 15:15 Zalim İstanbul 15:45 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Çarkıfelek 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:30 Çok Akustik 23:30 Beyaz Show Kaynak: InterSinema.com