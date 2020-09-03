13 yaşındaki kızın dolandırıldığı iddiası
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13 yaşındaki kızın dolandırıldığı iddiası

Dolandırıcıların, sosyal medya hesabı üzerinden iletişim kurdukları 13 yaşındaki bir kızı, 1 yarım, 5 çeyrek altın ve 2 bin lira dolandırdıkları iddia edildi.

03.09.2020 16:16 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:21

Dolandırıcıların, sosyal medya hesabı üzerinden iletişim kurdukları 13 yaşındaki bir kızı, 1 yarım, 5 çeyrek altın ve 2 bin lira dolandırdıkları iddia edildi.

İddiaya göre, Hacıuşağı Mahallesinde yaşayan D.D'ye, tanımadığı kişi tarafından sosyal medya hesabına " Merhaba 186 bin lira evinize haciz göndereceğim bana 220 lira göndermeniz gerekiyor." şeklinde mesaj atıldı.

Mesajı okuyan D.D, kendisine verilen verilen hesap numarasına annesine ait bankamatik kartıyla para gönderdi.

Bir süre sonra kızla yeniden sosyal medya üzerinden iletişime giren dolandırıcı gönderdiği paranın yetmediğini belirterek, yeniden para göndermesini istedi.

Bunun üzerine evde bulunan 1 yarım, 5 çeyrek altını ve 2 bin lirayı alarak evinden ayrıldı.

Kuyumcuya giderek altınları bozduran D.D, parayı tekrar verilen hesaba yatırdı.

Dolandırıcıların bir daha para istemeleri üzerine dolandırıldığını anlayarak durumu ailesine anlattı.

Durumu öğrenen kızın babası Cafer Değirmenci, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Baba Değirmenci, gazetecilere yaptığı açıklamada dolandırıcıların kızına "evinize haciz gelecek para yatırman lazım" diyerek tehdit ettiklerini ve bu şekilde kızının dolandırıldığını söyledi.

Değirmenci, kızının evde bulunan altınları bozdurarak ve ayrıca bir miktar parayı dolandırıcıların hesabına annesine ait bankamatik kartı üzerinden yatırdığını belirtti.

Mağdur olduklarını ifade eden baba Değirmenci, "Hamallık yapıyorum. İş bulursam çalışıyorum. Bu durumu ilk başta korktuğu için bize söyleyemedi. Dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldum. Kimse benim düştüğüm vaziyete düşmesin. Çocuklarına dikkat etsin." dedi.

Değirmenci, kızını dolandıran kişinin bir an önce yakalanmasını istedi.

13 yaşındaki kızın dolandırıldığı iddiası

Kaynak: AA

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