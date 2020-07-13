13 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:00 Bir Demet Tiyatro 01:30 Çember: Evimdeki Yabancılar 02:00 Dolunay 03:30 Dolunay 04:00 Türk Müziği 05:30 Kara Sevda 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 07:00 İki Aile 10:00 Dolunay 10:45 İki Aile 13:30 Dolunay 13:30 Paramparça 16:15 Kara Sevda 18:45 Star Haber 20:00 Sivil Cephe 20:00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu 22:00 Sivil Cephe 22:45 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Kaynak: InterSinema.com