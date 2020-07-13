13 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
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13 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı

13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

13 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
13.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 13.07.2020 07:15

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Bir Demet Tiyatro

01:30 Çember: Evimdeki Yabancılar

02:00 Dolunay

03:30 Dolunay

04:00 Türk Müziği

05:30 Kara Sevda

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

07:00 İki Aile

10:00 Dolunay

10:45 İki Aile

13:30 Dolunay

13:30 Paramparça

16:15 Kara Sevda

18:45 Star Haber

20:00 Sivil Cephe

20:00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

22:00 Sivil Cephe

22:45 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

Kaynak: InterSinema.com

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