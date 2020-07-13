13 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
13.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 13.07.2020 07:15
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Bir Demet Tiyatro
01:30 Çember: Evimdeki Yabancılar
02:00 Dolunay
03:30 Dolunay
04:00 Türk Müziği
05:30 Kara Sevda
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
07:00 İki Aile
10:00 Dolunay
10:45 İki Aile
13:30 Dolunay
13:30 Paramparça
16:15 Kara Sevda
18:45 Star Haber
20:00 Sivil Cephe
20:00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
22:00 Sivil Cephe
22:45 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu
Kaynak: InterSinema.com