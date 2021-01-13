13 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
13 Ocak 2021 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Menajerimi Ara
00:15 Akrep
01:00 Dizi
02:45 Ölüm Takımı
03:00 Güneşin Kapıları
03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
04:00 Ölüm Takımı
04:30 Güneşin Kapıları
05:30 Geniş Aile
06:00 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Alaaddin'in Yeni Serüvenleri
20:00 Müttefik
22:30 Sinema
22:30 Görevimiz Tehlike 3
22:30 Dizi
Kaynak: InterSinema.com