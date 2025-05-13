13 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı
13 Mayıs TV yayın akışı belli oldu mu? Televizyon izleyicileri, 13 Mayıs Salı günü ekranlarda hangi dizilerin, programların veya filmlerin olacağını merak ediyor. "13 Mayıs TV yayın akışı" en çok aranan konular arasında yer alırken, özellikle Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 yayın akışı detayları yoğun şekilde araştırılıyor.
"Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtı, her gün olduğu gibi 13 Mayıs Salı günü de diziseverler ve yarışma tutkunları tarafından araştırılıyor. 13 Mayıs TV yayın akışı sayesinde izleyiciler, akşam saatlerini hangi yapımla geçireceklerini önceden planlayabiliyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 gibi Türkiye'nin önde gelen televizyon kanalları, 13 Mayıs TV yayın akışı ile izleyicilerine dolu dolu içerikler sunmaya hazırlanıyor.
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Can Borcu
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Son Ültimatom
22:30 Uzay Yolcuları
00:30 Fırtınalı Soygun
02:30 Yargı
04:30 Poyraz Karayel
NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.30 İLK BAKIŞ
08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT
10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN
12.30 HUDUTSUZ SEVDA
13.30 EN HAMARAT BENIM
16.45 KARAGÜL
19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
20.00 ÖLÜMLÜ DÜNYA 2
00.30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
03.15 ADIM FARAH
04.15 HER YERDE SEN
06.00 KEFARET
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Deha
04:45 Siyah Kalp
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.45 Hangimiz Sevmedik
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Türk Sineması "Yaşamak"
02.10 Teşkilat
04.45 Seksenler
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz