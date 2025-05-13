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13 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

13 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı
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Haberler
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13 Mayıs TV yayın akışı belli oldu mu? Televizyon izleyicileri, 13 Mayıs Salı günü ekranlarda hangi dizilerin, programların veya filmlerin olacağını merak ediyor. "13 Mayıs TV yayın akışı" en çok aranan konular arasında yer alırken, özellikle Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 yayın akışı detayları yoğun şekilde araştırılıyor.

"Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtı, her gün olduğu gibi 13 Mayıs Salı günü de diziseverler ve yarışma tutkunları tarafından araştırılıyor. 13 Mayıs TV yayın akışı sayesinde izleyiciler, akşam saatlerini hangi yapımla geçireceklerini önceden planlayabiliyor. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8 gibi Türkiye'nin önde gelen televizyon kanalları, 13 Mayıs TV yayın akışı ile izleyicilerine dolu dolu içerikler sunmaya hazırlanıyor.

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Can Borcu

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Son Ültimatom

22:30 Uzay Yolcuları

00:30 Fırtınalı Soygun

02:30 Yargı

04:30 Poyraz Karayel

NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

07.30 İLK BAKIŞ

08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT

10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN

12.30 HUDUTSUZ SEVDA

13.30 EN HAMARAT BENIM

16.45 KARAGÜL

19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER

20.00 ÖLÜMLÜ DÜNYA 2

00.30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

03.15 ADIM FARAH

04.15 HER YERDE SEN

06.00 KEFARET

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:30 Deha

04:45 Siyah Kalp

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:30 Sefirin Kızı

05:00 Aramızda Kalsın

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.45 Hangimiz Sevmedik

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Türk Sineması "Yaşamak"

02.10 Teşkilat

04.45 Seksenler

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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