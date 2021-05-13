13 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı
13 Mayıs 2021 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
03:30 1 Gün Kala
04:35 İyilik Hikayeleri
05:05 Mesnevi'den Hikayeler
05:30 Bayram Namazı
07:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
08:30 Bayram Sevinci
10:30 Bizim Köyün Şarkısı
12:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:35 İyilik Hikayeleri
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Organize İşler
22:25 Teşkilat
Kaynak: InterSinema.com