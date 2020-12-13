13 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı
13 Aralık 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Baba 3
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Gönül Dağı
03:10 Yok Olmadan Keşfet
03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:25 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
05:40 Nirvana Alevler İçinde
07:00 Böyle Bitmesin
08:20 Böyle Bitmesin
09:00 Seksenler
10:10 Diriliş Ertuğrul
10:30 Yedi Numara
11:25 Kalk Gidelim
13:00 Yok Olmadan Keşfet
13:50 Benim Adım Melek
14:15 3'te 3 Tarih
15:50 Uyanış: Büyük Selçuklu
17:15 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
20:00 Tövbeler Olsun
Kaynak: InterSinema.com