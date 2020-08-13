13 Ağustos 2020 Cnn Türk Yayın Akışı 13 Ağustos 2020 Perşembe günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… CNN TÜRK YAYIN AKIŞI 01:00 Akıl Çemberi 01:00 Tarafsız Bölge 03:00 Akıl Çemberi 05:00 Gece Haberleri 06:00 Güne Merhaba 08:00 Güne Merhaba 08:40 A'dan Z'ye 09:15 Tercih Zamanı 10:00 A'dan Z'ye 11:00 A'dan Z'ye 12:00 Bugün 13:00 Bugün 13:00 Günlük 14:00 Bugün 15:00 Günlük 15:15 Tercih Zamanı 16:00 Günlük 17:00 Haber 17:00 Günlük 18:00 Ana Haber 21:00 Tarafsız Bölge 21:00 Ankara Kulisi 23:00 Akıl Çemberi Kaynak: InterSinema.com