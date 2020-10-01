1200 Hakim ve savcı başvuru kılavuzu yayınlandı! Memur alımı başvuru tarihi ne zaman? Sınav ücreti ne kadar? Hakim, savcı başvuru kılavuzu!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve KPSS'siz 1200 Memur Alımı Başvurusu başladı. Peki, hakim ve savcı başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM hakim ve savcı başvuru ücreti ne kadar? 1200 memur sınavı ne zaman? Hakim ve savcı sınav tarihi ne zaman? Hakim ve savcı sınavı başvuru şartları nelerdir?