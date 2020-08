120 TL değerindeki Remnant From the Ashes ücretsiz oluyor Epic Games ile yakında ücretsiz olacak Remnant From the Ashes nasıl oynanır, konusu nedir? Remnant From the Ashes platformları neler? Remnant From the Ashes sistem gereksinimleri neler? Remnant From the Ashes, Steam'de 120 TL, Epic Games ile ücretsiz olacak!

Gunfire Games tarafından geliştirilen Remnant From the Ashes, Perfect World Entertainment tarafından piyasaya sürülen aksiyon dolu bir oyun. Eşli oynanabilen oyun, nişancı kategorisinde yer alır. Oyun, 13 Ağustos - 20 Ağustos tarihleri arasında Epic Games'de ücretsiz olacak. Kütüphanenize bir oyun daha eklemeniz için iyi bir fırsat. PC için ulaşılabilir. Dünya, başka bir boyuttan gelen antik bir kötülük tarafından kaosa sürüklendi. Hayatta kalan son insanlardan biri olarak tek başına veya hayatta kalan diğer iki kişiyle birlikte ölümcül düşmanlarla yüzleşecek ve kaybedilenleri geri almaya çalışacaksın. REMNANT FROM THE ASHES KONUSU Remnant: From the Ashes, canavar yaratıklar tarafından ele geçirilen kıyamet sonrası bir dünyada geçen, üçüncü şahıs hayatta kalma aksiyon nişancı oyunudur. Hayatta kalan son insanlardan biri olarak tek başına veya iki arkadaşınla birlikte ölümcül düşmanlarla ve destansı bölüm sonu canavarlarıyla yüzleşecek; temel kurmaya, yeniden inşa etmeye ve kaybedilenleri geri almaya çalışacaksın. HAYATTA KALAN SON İNSANLARDAN BİRİ Dünya, başka bir boyuttan gelen antik bir kötülük tarafından kaosa sürüklendi. İnsanlık hayatta kalmak için çabalıyor, ancak diğer alemlere ve alternatif gerçekliklere giden portallar açabilen bir teknolojiye sahipler. Kötülüğün geldiği yerin gizemini çözmek, hayatta kalmalarını sağlayacak kaynaklar toplamak ve savaşarak insanlığı yeniden ayağa kaldıracak temeli kurmak için bu portallara gitmeleri gerekiyor. SONSUZ FANTASTİK EVRENLER SENİ BEKLİYOR Her oynayışında değişerek yeni haritalar, düşman çarpışmaları, görev fırsatları ve dünya etkinlikleri oluşturan ve dinamik olarak üretilen dünyaları keşfet. Oyundaki dört eşsiz dünyanın tamamı her oynayışında karşına yeni görevler çıkaracak canavarlara ve çevrelere ev sahipliği yapıyor. Ne pahasına olursa olsun uyum sağla ve keşfet. TOPLA. GELİŞTİR. ÖZELLEŞTİR. Düşmanlarla dolu çevrelerde zorlu düşmanların ve destansı bölüm sonu canavarlarının üstesinden gelerek deneyim, değerli ganimetler; silahlardan ve zırhlardan oluşan harika bir cephanelik kurmak için kullanabileceğin geliştirme malzemeleri ve her çarpışmaya düzinelerce eşsiz yolla girmeni sağlayan düzenleyiciler kazan. BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR Root'un sonunu getirmek için diğer dünyaları istila etmek tehlikelidir ve bu yöntemle hayatta kalmak kesinlikle garanti değildir. Hayatta kalma şansını artırmak için en fazla iki diğer oyuncuyla takım kur. Oyunun en zorlu görevlerini yapmak ve en büyük ödüllerini açmak için takım oyunu gerekir. REMNANT FROM THE ASHES PLATFORMLARI Windows- PC PlayStation 4 Xbox One REMNANT FROM THE ASHES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ En düşük sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 7/ 8/ 10 64 bit İşlemci: Intel Core i3-7350K (4.20 GHz) veya üstü Bellek: 8 GB Ekran kartı: AMD Radeon RX 470 Önerilen sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 7/ 8/ 10 64 bit İşlemci: Intel Core i5-4590 (3.70 GHz) veya üstü Bellek: 8 GB Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970