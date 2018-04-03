120 Kahraman Çocuk" Anısına 120 Eserli Resim Sergisi

1. Dünya Savaşı sırasında Van'dan Hoy cephesindeki askerlere cephane taşıyan ve dönüş sırasında donarak şehit düşen "120 Kahraman Çocuk" anısına 120 eserden oluşan resim sergisi açıldı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesince (YYÜ) "Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü" dolayısıyla Cengiz Andıç Kültür ve Kongre Merkezi'nde resim sergisi açıldı.

Sergide 1. Dünya Savaşı sırasında Van'dan Hoy cephesindeki askerlere cephane taşıyan ve dönüş sırasında donarak şehit düşen "120 Kahraman Çocuk" anısına 120 ressamın çizdiği 120 eser, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, önemli sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin "120 Kahraman Çocuk" adına açılmasının değerli olduğunu belirtti.

Kentte ilk kez bu kadar zengin ve anlamlı bir serginin açıldığını anlatan Battal, şunları söyledi:

"Bu kadar kıymetli sanatçılarımızın eserlerinin yer aldığı eserleri başka bir yerde bir arada görmemiz mümkün olmayabilir. Bu sergiyi ziyaret etmek büyük bir şanstır. Bir süre ziyaretçilere açık olan sergide farklı konulardan çalışmaları görme fırsatı buluyoruz. Hem grafik alanında hem de soyut resim konusunda çok önemli çalışmalar yer alıyor. Bu vesileyle 120 kahraman çocuğumuzu da bir kez daha andık."

Sergi yarına kadar açık kalacak.