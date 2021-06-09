Son dakika haberi | 12 YILLIK EKMEK TEKNESİ YANGINDA KÜL OLDU

Son dakika haberi: BEYOĞLU'nda Ersal Kaymaz'ın halı yıkama atölyesi, elektirk kontağından çıktığı tahmin edilen yangında küle döndü.

BEYOĞLU'nda Ersal Kaymaz'ın halı yıkama atölyesi, elektirk kontağından çıktığı tahmin edilen yangında küle döndü. Yangının sıçradığı 5 katlı binadaki 12 dairede de hasar meydana geldi. Kaymaz, ev sahiplerinin zararı kendisinden istediğini belirterek, yardım istedi.

Yangın, geçen hafta, Sefa Meydanı'ndaki 2 katlı halı yıkama atölyesinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevler bitişikteki 5 katlı binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerince güçlükle söndürülen yangında, halı yıkama atölyesi küle döndü, 5 katlı binadaki 12 dairede hasar oluştu. Elektrik tesisatının tamamen yanması nedeniyle bir haftadır binaya elektrik verilemezken, bazı daire sakinleri, akrabalarının ya da komşularının yanına yerleşmek zorunda kaldı.

Yangında 12 yıllık iş yeri küle dönen Ersal Kaymaz, komşularının zararlarını kendisinden istediğini bildirerek, "Zor günler yaşıyorum.Tüm birikimini halı yıkama atölyesine harcadım. Ekmek teknemizde büyük bir yangın felaketi yaşadık. Yangının nedeni henüz belli olmadı ama büyük ihtimalle elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor. 12 yıldır emek verdiğimiz iş yerimiz kül olup gitti. Oldukça sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. İş yerimizin yanmasının yanı sıra yan binaya da sıçradı. Yan binadaki daireler de büyük zarar gördü. Komşularımızın mağduriyeti var, onların zararını da üstlenmek zorunda kalacağız. Altından kalkamayacağımız bir zorluğun altındayız. Yan bina ile beraber zarar 700-800 bin lira civarında. Komşularımız şu anda evlerinde oturamıyorlar. Taşındılar. Elektrik ve su yok, akrabalarının yanında, komşularında, otelde kalıyorlar. Hamallık yaparak üstesinden geleceğim bir durum değil" diye konuştu. - İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı