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12 yıl sonra konser verecek olan İbrahim Tatlıses, dekor için 1,5 milyon TL harcadı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin
12 yıl sonra konser verecek olan İbrahim Tatlıses, dekor için 1,5 milyon TL harcadı

Talihsiz olayın ardından uzun yıllar sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses yeniden sahnelere dönüyor. 12 yıl aradan sonra ilk defa hayranlarının karşısına çıkacak olacak Tatlıses, sahne tasarımı için de 1,5 milyon TL harcadı. Konser biletleri tamamen tükendi.

'İmparator' lakabıyla tanınan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, silahlı saldırıya uğraması nedeniyle uzun yıllar sevenlerinden uzak kaldı. Ünlü sanatçı sahnelere fırtına gibi dönmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda 12 yıl aradan sonra konser gerçekleştirecek sanatçı, dekor tasarımı için de 1,5 milyon TL'yi gözden çıkardı.

İBO SHOW'LA EKRANA DÖNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezon yıllar sonra 'İbo Show' ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, birbirinden ünlü dostlarını ve arkadaşlarını programında ağırlamıştı. Yayınlandığı her hafta büyük ilgi çeken 'İbo Show'un ardından İbrahim Tatlıses, şimdi ise sahnelere dönüyor.

1,5 MİLYON TL HARCADILAR

İbrahim Tatlıses, 12 sene sonra Kuruçeşme'de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. İbrahim Tatlıses, 23 Eylül Perşembe akşamı İstanbul Kuruçeşme'de yıllar sonra hayranlarının karşısına çıkacak.

Tatlıses sahne için elinden geleni yapıyor. Sahne tasarımı için paraya kıydı ve 1.5 milyon TL harcadı. Öte yandan İbrahim Tatlıses'in Kuruçeşme'de sahne alacağı konserin biletleri 2 saat gibi kısa sürede tükenmişti.

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: 12 yıl sonra konser verecek olan İbrahim Tatlıses, dekor için 1,5 milyon TL harcadı - Haberler Magazin
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