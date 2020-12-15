12 yaşındaki Zehra, 6'ncı kattan düşerek öldü
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12 yaşındaki Zehra, 6'ncı kattan düşerek öldü

15.12.2020 12:34 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:40
12 yaşındaki Zehra, 6'ncı kattan düşerek öldü

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde Zehra Nermin Azak (12), 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde Zehra Nermin Azak (12), 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

İlçe merkezinde Abdurrahmanpaşa Caddesi üzerindeki apartmanın 6'ncı katında ailesiyle oturan Zehra Nermin Azak, bu sabah 07.00 sıralarında odasının penceresinden zemine düştü. Komşusunun durumu fark etmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zehra Nermin Azak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 6'ncı sınıf öğrencisi Zehra'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


12 yaşındaki Zehra, 6'ncı kattan düşerek öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı /  Barış İLYASOĞLU

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:57:46. #1.14#
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