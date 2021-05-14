12 yaşındaki Emir'den tek kişilik halk oyunu gösterisi
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12 yaşındaki Emir'den tek kişilik halk oyunu gösterisi

12 yaşındaki Emir'den tek kişilik halk oyunu gösterisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'da yaşayan 12 yaşındaki Emir Sertuğ Emiroğlu, tek kişilik halk oyunu gösterisi hazırlayıp görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Amasya'da yaşayan 12 yaşındaki Emir Sertuğ Emiroğlu, tek kişilik halk oyunu gösterisi hazırlayıp görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Müzik eşliğindeki görüntülerde yöresel oyunların yanı sıra şehzadeler şehrinin tarihi ve kültürel güzellikleri de yansıtıldı.

Öğrenim gördüğü Abdurrahman Kamil Ortaokulu'nun dahil olduğu 'Sanal kültür köprüleri' projesi kapsamında derlenen görüntülerin hazırlanmasına öğretmeni Saliha Sarıkaş ve ailesinin de desteği olduğunu anlatan Emiroğlu, "Amacım Amasya oyunlarının öğretilmesi, şehrimizin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarının tanıtımına katkı sağlamaktır" dedi.

Öğrendiği oyunları korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bulunduğu evinde çalışmaya devam eden başarılı öğrenci, arkadaşlarının ve Türkiye'nin bayramını bu renkli görüntülerle kutladığını söyledi.

Halk oyunları eğitmeni İbrahim Emiroğlu da oğlunun sergilediği 'Simsim', 'Yanlama' ve 'Kasap' adlı oyunların yöreye ait binlerce yıllık kültür hazineleri olduğunu vurguladı. - AMASYA

12 yaşındaki Emir'den tek kişilik halk oyunu gösterisi
12 yaşındaki Emir'den tek kişilik halk oyunu gösterisi
12 yaşındaki Emir'den tek kişilik halk oyunu gösterisi
12 yaşındaki Emir'den tek kişilik halk oyunu gösterisi
12 yaşındaki Emir'den tek kişilik halk oyunu gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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