12 yaşa aşı geldi mi? 12 15 yaşa aşı var mı?

2019 yılından beri tüm dünyayı etkileyen koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama devam ediyor. Bu kapsamda aşı yaşının hangi aralıkta olduğu da araştırılıyor. Peki, 12 yaşa aşı geldi mi? 12 15 yaşa aşı var mı?

12 yaşa aşı geldi mi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs aşı sırasının hangi yaş grubunda olduğu merak konusu oluyor. MEB'in okullara dönüş tarihini açıklamasının ardından çocuğuna aşı yaptırmak isteyenler, 12 ve 15 yaş üstü çocukların ne zaman aşılanacağı yeniden gündeme getirildi.12 yaşa aşı geldi mi? 15 yaş aşı başladı mı? Aşı sırası hangi grupta, kaç yaşa indi? İşte e-Nabız giriş ekranı ve aşı sırası öğrenme Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

12 YAŞA AŞI GELDİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası ''Ülkemizde Yüksek Öğretim Kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurtdışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın, velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor. E-Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır.'' dedi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı aşılama takvimine 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar ile 15 yaş üstündeki tüm kişileri dahil etti. Buna göre 15 yaş üstündeki herkes ve 12 yaş üstünde kronik hastalığı bulunanlar aşı randevusu alarak aşılarını olabilecekler.

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