12. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali başladı



ANKARA - 12. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde konuşan Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, 15 ayrı ülkeden festivale katılım olduğunu, ülkelerin festival ile kendi hayat tarzlarını, kendi medeniyetlerini tanıtma fırsatı yakaladığını kaydetti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali başladı. Kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başlayan festivale, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çubuk Belediye Başkanı Acehan, festivaldeki stantları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti, kültürleri hakkında bilgiler aldı.

Festivalde konuşan Çubuk Belediye Başkanı Acehan, festivalin ilk defa Çubukabat Parkı'nda gerçekleştiğini belirterek, "Çubukabat, aslında Osmanlı döneminde Çubuk bölgesine verilen eyaletin ismidir. Orası Solfasol'dan Işık Dağı'na kadar Çubukabat olarak adlandırılıyor. Şimdiki Pursaklar, Akyurt, Sirkeli, hatta Ankara'nın bir bölümü ve Işık Dağı bu Çubukabat yönetim bölgesinin içerisinde yer alıyordu. Işık Dağı'nın arkasında da Kızılcahamam ve Kazan ile Çamdere'yi içine alan Yabanabat bölgesi vardı. Biz hem tarihi ismi ve niteliği yeniden canlandırmak amacıyla hem de festivalimizi bu tarihi isim altında yapmak amacıyla Çubukabat Park ve Festival Alanı'nı 4,5 ay gibi kısa bir sürede, 55 bin metrekarelik bir alanda kendi mühendisimizin projesiyle, kendi işçimizin alınteriyle tamamladık" diye konuştu.

Vatandaşın festivale ilgisinin yüksek olduğunu kaydeden Acehan, "Daha önce Çubuk içindeki ana caddeyi kapatarak yapılan bu festival, burada otopark imkanlarının, çocuklar için park imkanlarının sağlandığı, ilk defa Çubuk Çayı üzerinden mesire alanına geçiş sağlayan İstanbul Köprüsü'nün bir küçük benzerini de gerçekleştirdiğimiz yeşil bir alanda festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Hayırlara vesile olsun. Bundan sonraki festivallerde bunun niteliğinin ve özelliğinin artacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Acehan, 15 ayrı ülkeden vatandaşların festivalde yer aldığını anlatarak, festivale katılan ülkelerin kendi hayat tarzlarını, kendi medeniyetlerini tanıttığını kaydetti.