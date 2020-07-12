12 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
12 Temmuz 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Filinta
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Filinta
03:30 Şampiyon
03:35 Elimi Bırakma
04:00 Yeditepe İstanbul
05:10 Uğurlugiller
05:30 Bir Yusuf Masalı
06:10 Bir Yusuf Masalı
07:30 Böyle Bitmesin
08:20 Uğurlugiller
09:05 Diriliş Ertuğrul
09:35 Parmak Damgası
10:45 Perihan Abla
11:50 Enine Boyuna
12:25 Gülşen Abi
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
13:10 En Son Babalar Duyar
14:10 Kalk Gidelim
14:30 Yeditepe İstanbul
16:45 Şampiyon
17:15 Soru Küpü
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Seksenler
23:30 Zaman Matinesi
Kaynak: InterSinema.com