12 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı 12 Temmuz 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:15 Kalp Atışı 01:15 Tehlikeli Soygun 02:45 Kalp Atışı 03:15 Kuaförüm Sensin 05:00 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Pis Yedili 08:15 Hayat Güzeldir 10:00 Cumartesi Sürprizi 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 14:00 Milyarder 14:00 Yalancı Yarim 16:30 Pis Yedili 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 20:00 Süt Kardeşler 21:45 Gülen Gözler 23:45 Ölümcül Uçuş 23:45 Tehlikeli Soygun Kaynak: InterSinema.com